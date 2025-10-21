1 мин.

Комбинированный состав «Арсенала» и «Атлетико». У фанатов есть претензии 😡

«Арсенал» и «Атлетико» во втором туре лигового этапа ЛЧ добыли победы: «канониры» со счетом 2:0 убрали «Олимпиакос», а «матрасники» вообще не заметили «Айнтрахт» – 5:1. В третьем туре команды сыграют друг против друга.

В преддверии встречи портал Football Tweet составил комбинированный состав из игроков соперничающих команд.

В символической сборной перевес у подопечных Микеля Артеты: Эберечи Эзе, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Риккардо Калафьори, Вильям Салиба и Юрриен Тимбер. «Атлетико» в команде представляют Хулиан Альварес, Антуан Гризманн, Робен Ле Норман и Ян Облак. 

Комбинированный состав «Арсенал» и «Атлетико» 

В комментариях болельщики просят включить в команду еще двух представителей «Арсенала»: Давид Райю и Габриэла Магальяэса.

Какие изменения в состав внесете вы?

