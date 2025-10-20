🎥 Кэррик и Оуэн забавно смотрели матч «Ливерпуля» с «МЮ». Экс-игрок «красных» ужасен в прогнозах

Пресс-служба Премьер-лиги посмотрела на дуэт Гари Невилла и Джейми Каррагера в кадре Sky Sports и решила: нам тоже такое надо.

Для официальных каналов лиги северо-западное дерби Англии смотрели Майкл Оуэн, отвечавший за «Ливерпуль», и Майкл Кэррик, представляющий «Манчестер Юнайтед». АПЛ поделилась реакцией британских легенд на победу «красных дьяволов» на «Энфилде».

Оба решили, что свой гол Коди Гакпо забил из офсайда. Когда мяч все же был засчитан, Оуэн заявил:

«Знаешь, что я тебе скажу, «Ливерпуль» победит».

На 84-й Харри Магуайр забил победный гол манкунианцев. Кэррик на это скромно произнес: «Прости».

Зато выяснили, что Кэррик празднует гораздо тише Невилла .