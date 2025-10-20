🎥 Невилл предсказал победный мяч Магуайра «Ливерпулю» – за минуту до гола! Пищал от радости в прямом эфире

Одна из фишек Северо-западного дерби в Англии последних лет – Джейми Каррагер и Гари Невилл в роли комментаторов. Легенда мерсисайдцев за сутки до игры напоминал дорогому товарищу о совместной работе на прошлых играх.

«Чашечка кофе перед большой игрой завтра»

Настроение Карре испортил Аморим и компания: «Манчестер Юнайтед» победил на «Энфилде» впервые с 2016-го. В этот раз улыбка была на лице легенды «красных дьяволов».

Невилл в прямом эфире предсказал победу «красных дьяволов». На 83-й минуте при счете 1:1 комментатор Гари произнес: «Может, прозвучу глупо, но мне правда кажется, что «Юнайтед» забьет еще один гол».

Через минуту Харри Магуайр вывел манкунианцев вперед.

А взятие ворот Невилл отметил фирменным писком за кадром.

Гари примерно так же отреагировал на гол Диалло «Ливерпулю» в марте 2024-го. Тогда, правда, кричал у себя дома .

Эмоции!