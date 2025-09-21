Фанат «МЮ» Фрэнк Илетт не стрижется уже 351 день. Парня на весь интернет прославил челлендж: не посещать парикмахерскую, пока «красные дьяволы» не добьются пяти побед подряд.

Болельщик выбрался из интернета в реальный мир, чтобы отправиться на «Олд Траффорд», куда приехал «Челси». Матч с двумя удалениями получился зрелищным , манкунианцы вырвали победу 2:1 и на одну игру приблизили Фрэнка к стрижке.

Эмоции от победы Иллетту испортил другой фанат «Ман Юнайтед». Лысый мужчина оттаскал парня за волосы, а когда бунтаря оттащили, он нецензурно обвинил Фрэнка в том, что он не болеет за «дьяволов».

Кстати, вот так Фрэнк выглядит спустя почти год после старта челленджа.

Лысый волосатого не поймет.