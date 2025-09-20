🤯 Даже Фердинанд похвалил Экитике. И сравнил его с Шешко...

Рио Фердинанд – настоящий фанат «Манчестер Юнайтед». Экс-защитник «красных дьяволов» настолько обожает свою бывшую команду, что может упомянуть о ней в любом разговоре.

Фердинанд, работающий также экспертом на британском ТВ, похвалил новичка «Ливерпуля» Юго Экитике. Но пригрозил фанатам, что Беньямин Шешко скоро вытеснит «скаузера» из медиапространства:

«Экитике – это уровень, без сомнения. Похож на Шешко, но тот выше и хладнокровнее перед воротами. Когда «Юнайтед», наконец, прорвет, он будет забивать моменты, которые сейчас называют ошибками. Панические покупки разрушали нас раньше, но Шешко не паникует, он наша судьба».

Напомним, Экитике оформил уже три гола в АПЛ. Шешко пока не забивал.