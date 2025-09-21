😳 Похоже, у Гарначо в «МЮ» были проблемы не только с Аморимом
Если вы критиковали Рубена Аморима за жесткую позицию по Алехандро Гарначо, то, может быть, этот небольшой отрывок развеет ваши сомнения.
Аргентинец на разминке во время матча «Челси» и «МЮ» пересекся с бывшим одноклубником Лени Йоро. Заметно, что теплыми объятиями они не обменялись.
Фанаты оценили поступок француза.
💭 «Он это заслужил».
💭 «Осталось понять, кто тут кого игнорирует».
💭 «Это было странно».
💭 «Они вроде пожали руки, но как-то натянуто».