😢 «Она всегда играла решающую роль в моей тренерской карьере». Алекс Фергюсон назвал важную деталь его футбольных успехов

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал об одной простой, но важной вещи, которая помогла ему в тренерской карьере.

«В декабре мне исполнится 84 года, и иногда у меня бывают моменты, когда я что-то забываю.

Я, наверное, делал это 20 лет назад или 30 лет назад… Никому не дарована 100% идеальная памятю. Но когда дело доходит до футбола, она всегда играла решающую роль в моей тренерской карьере.

Теперь я решаю много головоломок, часто пою и читаю», – сказал Фергюсон.

Как у вас с памятью?