🔥 Готовьтесь к концу света – после «МЮ» заиграл даже Онана!

Вы ведь заметили, как многие футболисты, не сумевшие показать свои лучшие качества в «Манчестер Юнайтед», внезапно выходят на топ-уровень, едва покинув «Олд Траффорд».

В их числе даже Андре Онана! Можете поверить?

После всех провальных ошибок камерунца в воротах «Юнайтед» было сложно поверить, что он станет хорош, как когда-то в «Интере».

Аренда в «Трабзонспор» оказалась не туманной надеждой, а реальным перерождением африканского голкипера.

В последнем туре чемпионата Турции «Галатасарай» дома минимально переиграл «Трабзонспор», но новоиспеченный вратарь гостей стал главным героем встреча. На его счету восемь сэйвов. Любопытно, что единственный гол стал результатом его ошибки. Но по xG хозяева наиграли на два верных гола.