🎥 «МЮ» и «Челси» обменялись удалениями. Мареска смеялся над красной Каземиро

«Челси» остался в меньшинстве на 5-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед»: Роберт Санчес получил прямую красную за фол на Бриане Мбемо.

Энцо Мареска после удаления принялся за перестановки – с упором на оборону. Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, а Педру Нету тренер заменил на Тосина Адарабиойо. Когда Бруну Фернандеш открыл счет, Мареска убрал с поля и Коула Палмера, главную звезду заменил Андрей Сантос.

Коул вообще довольным не выглядел.

Три замены к 21-й минуте матча – это рекорд Премьер-лиги. Меняя игроков атаки на футболистов обороны, Мареска вряд ли рассчитывал, что второй тайм «Челси» и «МЮ» начнут в равных составах.

На 37-й минуте Каземиро увеличил преимущество «красных дьяволов», а в концовке добавленного к первому тайму времени получил вторую желтую. Опытный бразилец зачем-то уложил на себя соотечественника – Сантоса, который вышел вместо Палмера.

Каземиро в решение арбитра сперва не поверил.

А затем смирился и с улыбкой покинул поле.

Мареска вообще смеялся.

Лишь на 80-й минуте гости отыграли один мяч, Трево Чалоба забил с передачи Риса Джеймса. Этого оказалось недостаточно, «МЮ» побеждает со счетом 2:1.

Как вам игра? Оба удаления справедливы?