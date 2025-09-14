🙅🏻‍♀️ Холанда не существует. Мы выдумали норвежца, который забил 11 голов «МЮ» за шесть матчей. Ведь правда?... 😰

Манчестерское дерби – одно из главных событий футбольного сезона Англии. А значит и Европы.

Матч принципиальный, особенно сейчас, поэтому мотивация у игроков всегда на максимуме. Тем ценнее их достижения.

Так вот. Значимость Уэйна Руни в английском футболе тоже отрицать бессмысленно, но самое время его переосмыслить. У легенды «МЮ» девять голов в 21 дерби Манчестера. А звезда «Сити» Эрлинг Холанд наколотил уже 11. За, внимание , шесть матчей.

Комментарии излишни. Сразу к соцсетям.

💭 «Сейчас нет никакого дерби. «МЮ» мертв».

💭 «Эрлинг делает разницу».

💭 «А представьте, сколько он забьет, если останется в клубе до 30 лет».