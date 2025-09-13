🔥 «МЮ» мог сэкономить £50 млн и получить топ-форварда уже в июле. Снова провал менеджмента?
«Манчестер Юнайтед» минувшим летом мог прилично сэкономить на новом нападающем.
Рубен Аморим, не впечатленный Джошуа Зиркзе и Расмусом Хейлундом, хотел нового нападающего. И варианты были.
Прежде чем выложить 74 миллиона фунтов стерлингов за Беньямина Шешко, «МЮ» имел все шансы подписать Душана Влаховича. В июле «Ювентус» был готов продать серба за 20 миллионов, несмотря на то, что он оценивается существенно дороже.
Об этом рассказал агент игрока в интервью TBR Football: «Душана предложили «Манчестер Юнайтед». Он должен был покинуть «Ювентус». Ему пора уйти из клуба».
Может… стоило?
Тип с непомерной личкой и "МЮ" созданы друг для друга.