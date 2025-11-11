🎥 Магуайр составил команду мечты из пяти игроков. Интервью взяла его младшая сестра
TNT Sports устроили приятный сюрприз для Харри Магуайра. Англичанину сказали, что он даст небольшое интервью своему большому фанату. Когда защитник занял свое место, в студию вошла его младшая сестра – 25-летняя Дейзи.
Девушка задала старшему брату парочку вопросов, в том числе попросила собрать команду мечты из пяти футболистов. Харри определился быстро:
«Вратарем выберу своего хорошего друга Джордана Пикфорда. Он будет отвечать за командный дух – размахивать руками, орать на людей. Это он умеет. Также включу в команду Криштиану Роналду, Бруну Фернандеша, Джона Стоунза и Харри Кейна».
Во время интервью Дейзи призналась, что все эти года нервно смотрит матчи брата: «До сих пор сердце в пятки уходит, когда ты касаешься мяча». Харри рассмеялся: «Ох, ну это плохо!»
Бонус: фото Дейзи Магуайр.
Как вам команда мечты Харри?