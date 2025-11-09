«Юнайтед» отпустит Санчо в конце сезона, независимо от планов «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» решил окончательно избавиться от Джейдона Санчо.

«Красные дьяволы», по информации Football Insider, отпустят англичанина следующим летом на бесплатной основе, даже если «Астон Вилла» не захочет выкупать его контракт. Согласно договору, «МЮ» может продлить сделку на один год в одностороннем порядке, но, судя по всему, клуб в этом не заинтересован.

Причина простая: помимо отсутствия будущего Санчо в клубе, руководство пытается минимизировать расходы любым возможным образом. А контракт Джейдона предполагает еженедельный оклад в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Правильное решение?