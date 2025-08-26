Васкес – в «Байере»! Рассказал о беседе с Алонсо и Карвахалем перед трансфером
Почти вся профессиональная карьера Лукаса Васкеса прошла в «Мадриде». Начав свой путь еще в «Кастилье», в июле 2025-го защитник попрощался с «королевским клубом» в статусе пятикратного победителя Лиги чемпионов.
Пресса отправляла Васкеса в гранды из Серии А, игроком интересовался «Бешикташ», но карьера испанца сделала неожиданный поворот: Лукас подписал двухлетний контракт с «Байером».
Как странно видеть Васкеса не в белом.
В Леверкузене испанец будет выступать под 21 номером, освободившимся после Амина Адли.
Конечно, Лукас успел обсудить свой трансфер с Хаби Алонсо, который эти летом двинулся в обратном направлении – из Леверкузена в Мадрид:
«Да, я поговорил с Хаби перед трансфером. Он рассказал мне много всего хорошего о клубе и команде, обо всем, что делает «Байер» таким особенным. Я правда рад быть здесь, а Хаби хочу поблагодарить за помощь. Дани Карвахаль, мой давний товарищ по команде, тоже говорил о клубе много хорошего».
Васкес поможет Тен Хагу справиться с трудностями в «Байере»?
Скромный парень. Удачи.