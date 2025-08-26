🎥 В «Баварии» ужасные тренировочные поля. Компани жаловался Мюллеру – получил чемпионский ответ 😁

Эрик Дайер вслед за Харри Кейном перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию», где за два неполных сезона завоевал первый трофей в карьере , а после перебрался в «Монако».

На подкасте Бена Фостера защитник рассказал забавную историю, идеально описывающую характер «Баварии». В главной роли, конечно, Томас Мюллер:

«Думаю, могу рассказать эту историю. Поля на тренировочной базе «Баварии» не в самом лучшем состоянии. Однажды [Венсан] Компани спросил об этом у Мюллера, у них был личный разговор, а я просто стоял рядом, поэтому не знаю, могу ли об этом говорить, ха-ха!

Короче, Компани спрашивает у Мюллера: «Поля на базе всегда были в таком состоянии?»

А Томас к нему поворачивается и говорит: «Ну да, знаешь, мы просто были слишком заняты – завоевыванием трофеев, победами в Лиге чемпионов. А поля мы никогда и не замечали!»

Шутки в сторону, руководству Рекордмайстера о проблеме с газоном на «Зебенер Штрассе» известно, но пока у клуба нет средств на реновацию.

По данным Кристиана Фалька, проект по реконструкции тренировочной базы был одобрен, на 1 июня даже наметили старт строительных работ, но на последнем заседании наблюдательного совета реновацию решили отложить. По внутренним оценкам, затраты составят не менее 150 млн евро, таких средств в свободном доступе у клуба пока нет.

Главную роль в решении отложить реконструкцию сыграл финансовый аспект. Но, как пишет Bild, руководство также не хотело, чтобы шумиха вокруг стройки на «Зебенер Штрассе» отвлекала команду от спортивных задач.

Придется опять сосредоточиться на завоевании трофеев.