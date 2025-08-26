🤑 Топ-10 клубов по средней годовой зарплате. Игроки «Мадрида» получают на 60% больше европейских коллег

Используя информацию на ресурсах Betideas и Capology, французская газета L'Équipe вычислила клубы с самой высокой средней годовой зарплатой игроков. Первое место с отрывом у «Мадрида», средняя годовая зарплата футболиста «королевского клуба» в сезоне-2025/26 составит 11,2 млн евро.

Как отмечают французские журналисты, это на 60% выше, чем у большинства других крупных европейских клубов. При этом «сливочные» смогли уменьшить зарплатную ведомость: в прошлом сезоне средняя зарплата футболистов немного превышала 12 млн евро.

Следом идет «Барселона», в сезоне-2025/26 подопечные Ханси Флика будут получать 7,91 млн евро в год. Тройку замыкает «Манчестер Сити» со средней годовой зарплатой в 7,43 млн евро. В пятерку также вошли «Бавария» и «ПСЖ».

Топ-5 клубов по средней годовой зарплате игроков

Инфографики французам хватило только на пять мест, рядом с «ПСЖ» должен стоять «Арсенал» со средней годовой зарплатой в 7 млн евро.

Оставшиеся четыре строчки занимает английский квартет: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» (средняя зп около 6 млн евро), а также «Челси» и «Тоттенхэм» (средняя зп 4,5 млн евро). Из топовых европейских лиг в рейтинге нет только представителей Серии А.

Как вам такой доход футболистов?