🚨 Трансфер Гарначо в «Челси» может сорваться из-за игрока «Барсы»

Трансфер Алехандро Гарначо в очередной раз под угрозой срыва. На этот раз в «Челси».

Синие, по информации The Athletic, раздумывают над сменой приоритетной цели.

Теперь лондонцы хотят подписать нападающего «Барселоны» Фермина Лопеса. Но переговоры еще не начались, так что реакция каталонцев до сих пор неизвестна. За англичане уже на связи с агентом игрока.

22-летний Лопес может согласиться на трансфер, поскольку не уверен, насчет количества своего игрового времени в «Барселоне».

Если переговоры с Фермином и «Барсой» затянутся, то «Челси» может просто не успеть подписать Гарначо до закрытия трансферного окна.