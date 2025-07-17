📸 Лукас Васкес простился с «Мадридом». Из команды Алонсо на церемонию приехали лишь двое
«Мадрид» попрощался с одним из лучших выпускников своей академии – Лукасом Васкесом. За 402 матча в футболке «королевского клуба» испанец забил 38 голов и отдал 61 ассист, а трофеев завоевал больше, чем некоторые клубы за всю свою историю.
На базе клуба «сливочные» устроили для игрока церемонию прощания, Лукас говорил трогательно:
«Сегодня пришло время прощаться, но с «Реалом» я не попрощаюсь никогда. Мне выпала честь делить раздевалку с легендами и завоевывать трофеи, но, прежде всего, я был счастлив. Я чувствовал себя ценным, уважаемым и любимым. Я осуществил свою мечту. Я ухожу, но «Мадрид» никогда не покинет меня. Я навсегда останусь Лукасом Васкесом, воспитанником мадридского «Реала».
Рядом с Васкесом в важный день был Марсело, у которого с испанцем 153 совместных матчей за «Мадрид».
Из действующего состава «королевского клуба» на церемонии присутствовали лишь двое – Килиан Мбаппе и Андрей Лунин. Как пишет Marca, француз ради мероприятия прервал свой отпуск, у Килиана и Лукаса сложились близкие отношения.
Васкес прощается с «Реалом», но карьеру не заканчивает, он покидает «сливочных» в статусе свободного агента. Сообщается, что защитником интересуется «Фенербахче».
Где Лукас продолжит играть?
Васкес пригодился бы для обоймы в полузащите (он мог бы идеально подменять Вальверде по амплуа ), но Шаби Алонсо виднее. В Ла Лиге в заявке всего 25 мест, и дай-то бог, чтобы все слоты использовались. А держать 26-27-м ветерана для атмосферы в раздевалке серьёзная команда не может сейчас.