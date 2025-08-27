😣 Что делать «МЮ»? Майну хотят подписать 10 клубов – два вас удивят

Новый претендент на Кобби Майну. The Daily Mail пишет, что в гонку за подписание хавбека «Манчестер Юнайтед» вступил мадридский «Реал».

Издание утверждает, что «сливочные» следят за ситуацией с Майну на «Олд Траффорд».

Также уточняется, что игроком интересуется и другой клуб из столицы Испании – «Атлетико».

Но ситуация усложняется форматом сделки – оба клуба хотят подписать футболиста на правах аренды.

The Daily Mail сообщает, что интерес к Майну проявляют 10 клубов.

Что делать «МЮ»?