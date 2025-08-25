Расшифровали слова злющего Родриго после замены. Очень много ругани 🤬

В «Мадриде» Родриго стал игроком запаса, все лето пресса ищет для вингера новый клуб, хотя, как сообщалось, сам он надеется остаться на «Бернабеу». На фоне не самого впечатляющего выступления Винисиуса болельщики просили Хаби Алонсо дать Родриго шанс.

И Гоэс этот шанс получил. Бразилец вышел в стартовом составе «Мадрида» на матч с «Овьедо» – он начал игру с первых минут впервые с июня. Отличиться результативным действием Родриго не смог, на 63-й минуте его заменил Винисиус, оформивший 1+1 по «гол+пас».

На скамейке Гоэс был очень зол. Velloso, бразильский специалист по чтению по губам, расшифровал слова Родриго – футболист использовал очень грубую лексику, мы перефразируем:

«Идите к черту! Черт! И так каждую чертову игру, черт возьми!»

После матча появился инсайд от The Athletic : Родриго просил агентов найти ему новый клуб этим летом, несмотря на слова окружения о желании вингера остаться в «Реале».

Каким видите будущее Гоэса в «Мадриде»?