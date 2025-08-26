Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Торино».

Миланский клуб выиграл матч 1-го тура Серии А со счетом 5:0.

«Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились.

Подготовка к сегодняшнему матчу была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени. Сегодня я немного устал после матча, поговорить о трансферах еще успеем».

Об эмоциях

«Хорошо, что они есть – они помогают отвлечься от мыслей, которых у меня слишком много. Вернуться в качестве тренера на «Сан-Сиро», где я писал историю этого клуба... Но я не смотрю в прошлое, на мне лежит большая ответственность», – сказал Киву .