📸 Фанаты «Овьедо» довели Винисиуса. Вингер ответил им красноречивыми жестами

Встреча «Овьедо» и «Мадрида» во втором туре Ла Лиги началась дружественно: в благодарность за спасение клуба в 2012-м фанаты «синих» тепло встретили автобус «сливочных» возле стадиона. А потом все свернуло в неправильную сторону.

Поклонники «карбайонцев» свистели в адрес соперника, по традиции особенно досталось Винисиусу. После ассиста на Мбаппе в бразильца с трибун полетели пластиковые бутылки, в руках болельщиков заметили знаменитые пляжные мячи.

Судья тоже не помогал: он показал вингеру желтую за симуляцию. Бразилец выхватил бы второй «горчичник», если бы не Мбаппе: Килиан буквально закрыл Винисиусу рот, когда тот хотел начать ругаться с арбитром.

Но поклонники «Овьедо» все же довели Вини. После гола и ассиста в матче бразилец жестами показал болельщикам, что следующий сезон они начнут в Сегунде.

Сами напросились?