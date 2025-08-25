🙈 «Мой идол». Мастантуоно не просто любит Месси, он его боготворит – даже сделал татуировку из-за Лео 🙇
Не так часто в мадридский «Реал» попадает аргентинец. И сейчас вы поймете, почему.
18-летний Франко Мастантуоно уж слишком понравился Флорентино Пересу. И благо, что Криштиану Роналду давно покинул клуб. Почему? Догадайтесь сами.
Такая татуировка на руке Франко. Знакомая дата?
Это не совпадение? В этот день Лионель Месси поднял Кубок мира, завоеванный Аргентиной в Катаре.
«У меня есть татуировка 18/12/22 из-за Месси. Он мой идол», – кратко, но понятно высказался Мастантуоно.
Фанаты отреагировали по-разному.
💭 «Отстаньте от него, у каждого свое мнение».
💭 «Месси – Бог для любого аргентинца. Я не виню его».
💭 «Такие ребята не должны играть за «Реал» Мадрид».
💭 «Не все мы идеальны».
💭 «Кто-то закончит в «Кастилье».
Будет очень круто, если этот парень раскроется в Реале по полной. Талант присутствует, без сомнения.
Этот парень может стать Чемпионом Мира 2026.
Не знаю
Все знали что Беллингем персофан Лео, он до Мадрида это миллион раз говорил и свое празднование он объяснял что делает как кумир Месси.
Трент вообще лютый персофан аргентинца.
После подписания контракта с Реалом у Беллингема кумирами вдруг стали Зидан, Гути, Роналду.
Про Трента еще не читал, не знаю заставили ли его менять мнение или нет .