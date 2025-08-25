🙈 «Мой идол». Мастантуоно не просто любит Месси, он его боготворит – даже сделал татуировку из-за Лео 🙇

Не так часто в мадридский «Реал» попадает аргентинец. И сейчас вы поймете, почему.

18-летний Франко Мастантуоно уж слишком понравился Флорентино Пересу. И благо, что Криштиану Роналду давно покинул клуб. Почему? Догадайтесь сами.

Такая татуировка на руке Франко. Знакомая дата?

Это не совпадение? В этот день Лионель Месси поднял Кубок мира, завоеванный Аргентиной в Катаре.

«У меня есть татуировка 18/12/22 из-за Месси. Он мой идол», – кратко, но понятно высказался Мастантуоно.

Фанаты отреагировали по-разному.

💭 «Отстаньте от него, у каждого свое мнение».

💭 «Месси – Бог для любого аргентинца. Я не виню его».

💭 «Такие ребята не должны играть за «Реал» Мадрид».

💭 «Не все мы идеальны».

💭 «Кто-то закончит в «Кастилье».