Родриго просил агентов найти ему новый клуб этим летом, несмотря на слова окружения о желании вингера остаться в «Реале» (The Athletic)
Родриго просил агентов найти ему новый клуб этим летом.
По информации The Athletic, вингер «Реала» просил своих представителей Пини Захави и Киа Джурабчиана изучить возможные варианты продолжения карьеры, несмотря на то, что окружение бразильца заявляло о его желании остаться в мадридском клубе.
Отмечается, что Родриго всерьез рассматривал возможность ухода из «Реала», однако клубы, проявившие к нему интерес, посчитали, что вингер не до конца уверен в своем решении.
Увольнять ли Семака?44085 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости