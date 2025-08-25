Родриго просил агентов найти ему новый клуб этим летом, несмотря на слова окружения о желании вингера остаться в «Реале» (The Athletic)

Родриго просил агентов найти ему новый клуб этим летом.

По информации The Athletic, вингер «Реала» просил своих представителей Пини Захави и Киа Джурабчиана изучить возможные варианты продолжения карьеры, несмотря на то, что окружение бразильца заявляло о его желании остаться в мадридском клубе.

Отмечается, что Родриго всерьез рассматривал возможность ухода из «Реала », однако клубы, проявившие к нему интерес, посчитали, что вингер не до конца уверен в своем решении.