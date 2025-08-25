Себальос прощается с «Реалом»? Футболист сделал противоречивый пост после матча Ла Лиги
«Реал Мадрид» на классе обыграл «Овьедо» во втором туре Ла Лиги (3:0). Килиан Мбаппе отметился дублем, а в самой концовке встречи забил Винисиус.
На 87-й минуте матча Хаби Алонсо выпустил на поле Дани Себальоса, заменив Мбаппе. Традиционно летом СМИ активно пишут о вероятном уходе испанца из «Мадрида». В этот раз Себальоса «сватают» в «Марсель». Речь идет об аренде с опцией выкупа, которая может стать обязательной.
Примечательно, что после матча сам футболист выложил фото в Инстаграм, подписав его: «Последний танец».
Вероятно, Себальос и сам хочет перемен и надеется получать больше игрового времени.
В прошлом сезоне Дани провел 24 матча вЛа Лигеи получил 4 желтых карточки.