Себальос прощается с «Реалом»? Футболист сделал противоречивый пост после матча Ла Лиги

«Реал Мадрид» на классе обыграл «Овьедо» во втором туре Ла Лиги (3:0). Килиан Мбаппе отметился дублем, а в самой концовке встречи забил Винисиус.

На 87-й минуте матча Хаби Алонсо выпустил на поле Дани Себальоса, заменив Мбаппе. Традиционно летом СМИ активно пишут о вероятном уходе испанца из «Мадрида». В этот раз Себальоса «сватают» в «Марсель». Речь идет об аренде с опцией выкупа, которая может стать обязательной.

Примечательно, что после матча сам футболист выложил фото в Инстаграм, подписав его: «Последний танец».

Вероятно, Себальос и сам хочет перемен и надеется получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне Дани провел 24 матча в Ла Лиге и получил 4 желтых карточки.