🎥 Мюллер случайно проболтался о вызове партнера в сборную. Когда осознал, выдал самую мюллеровскую реакцию 🤣

Томасу Мюллеру прекрасно в Канаде. Немец не перестает шутить с первого дня в «Ванкувер Уайткэпс» – даже первую пресс-конференцию превратил в собственный стендап .

В дебютном матче гол раумдойтера отменили из-за офсайда, все же он уже зарекомендовал себя как лидера команды . Во второй игре за новый клуб Мюллер реализовал пенальти – пробил прямо под перекладину.

По данным Transfermarkt, это был первый пенальти немца с декабря 2020-го, тогда он забил с точки в ворота «Атлетико» на групповом этапе ЛЧ.

На послематчевой пресс-конференции Томас случайно разболтал новость о вызове Тристана Блэкмона в сборную США. Когда немец осознал, что проговорился, он выдал самую мюллеровскую реакцию из возможных:

«Ну, нам будет не хватать нескольких парней. Вот Тристана сейчас вызвали в сборную США. О! [Изображает всасывание слов назад в себя]. Если сегодня он сыграет хорошо, а, матч же уже сыгран… Что есть, то есть! Я слышал то, что я слышал. Поздравляю Тристана! И поздравляю США!»

Объяснить сложно, это надо видеть:

Великий.