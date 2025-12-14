Томас Мюллер за полгода в «Ванкувере» привел свою команду к победе в западной конференции, но в финале Кубка МЛС «Уайткэпс» все же уступил «Интер Майами» Лео Месси – 3:1.

После Канады Мюллеру нужно было срочно обавариваться. Раумдойтер на родине первым делом подкрепился местными блюдами.

А потом заглянул на игру родной «Баварии». Томас пришел на последний домашний матч мюнхенцев в 2025-м году – против «Майнца» в 14-м туре Бундеслиги. Теперь нам нужно привыкать к тому, что Мюллер находится не на поле, а на трибунах «Альянц Арены».

Томас наблюдал за тем, как его старый товарищ Ману Нойер сам вбрасывает аут. Такое уже, пожалуй, и не удивляет.

На 29-й минуте счет открыл 17-летний Леннарт Карл. Мюллер за воспитанника клуба радовался с боссами «Баварии», по привычке веселил экс-начальство.

Удержать преимущество у Рекордмайстера не вышло. «Майнц» сравнял в концовке тайма, а на 67-й вообще вышел вперед, лишь пенальти в исполнении Харри Кейна на 87-й минуте принес мюнхенцам ничью 2:2.

«Бавария» потеряла очки всего второй раз в текущем розыгрыше Бундеслиги. Все же команда сумела установить новый рекорд чемпионата: забили 50 голов за 14 матчей – быстрее всех в истории турнира. Мюнхенцы побили собственный рекорд, установленный «Баварией» Ханси Флика, чьи подопечные в 2020-м забили 50 голов за 16 игр лиги.