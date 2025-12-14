Форлан выбрал лучшего нападающего в истории «Атлетико». Согласны с ним? 🤔
Если задуматься, какие нападающие в последние 20-25 лет играли в «Атлетико Мадрид», то можно решить, будто эта команда создана для атакующей игры.
Возможно, так оно и есть. Но Диего Симеоне слегка другого мнения. Тем не менее, ценность навыков нападающего в скованной атакующей игре лишь повышается. Экс-форвард «Атлетико» Диего Форлан выбрал лучшего нападающего в истории клуба.
Форлан
Торрес
Агуэро
Гризманн
Суарес
Мората
Альварес
Вилья
Коста
Фалькао
P.s Еще в Монако исторический титул с командой взял. Выдающийся игрок!