Форлан выбрал лучшего нападающего в истории «Атлетико». Согласны с ним? 🤔

Если задуматься, какие нападающие в последние 20-25 лет играли в «Атлетико Мадрид», то можно решить, будто эта команда создана для атакующей игры.

Возможно, так оно и есть. Но Диего Симеоне слегка другого мнения. Тем не менее, ценность навыков нападающего в скованной атакующей игре лишь повышается. Экс-форвард «Атлетико» Диего Форлан выбрал лучшего нападающего в истории клуба.