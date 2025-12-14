1 мин.

Форлан выбрал лучшего нападающего в истории «Атлетико». Согласны с ним? 🤔

Если задуматься, какие нападающие в последние 20-25 лет играли в «Атлетико Мадрид», то можно решить, будто эта команда создана для атакующей игры.

Возможно, так оно и есть. Но Диего Симеоне слегка другого мнения. Тем не менее, ценность навыков нападающего в скованной атакующей игре лишь повышается. Экс-форвард «Атлетико» Диего Форлан выбрал лучшего нападающего в истории клуба.

Лучший нападающий «Атлетико» в 21-м веке?754 голоса
ФорланДиего Форлан
ТорресФернандо Торрес
АгуэроСерхио Агуэро
ГризманнАнтуан Гризманн
СуаресЛуис Суарес
АгуэроСерхио Агуэро
МоратаАльваро Мората
АльваресХулиан Альварес
ВильяДавид Вилья
КостаДиего Коста
ФалькаоРадамель Фалькао
