🎥 Мюллер стал лидером «Ванкувера» за 30 минут. Руководил командой, научил игроков футбольному этикету

Томас Мюллер провел в «Ванкувере» всего пару дней и уже успел стать лидером команды. Раумдойтер дебютировал за новый клуб в матче МЛС против «Хьюстон Динамо», встреча закончилась ничьей 1:1, немец мог добыть для своих победу.

Всего через две минуты после выхода на поле Томас забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Немец показал, что готов делиться опытом и вести за собой команду. В первой же игре за «Ванкувер» он руководил новыми одноклубниками.

А после матча собрал своих и повел команду благодарить фанатов за поддержку. В «Баварии» так делают после каждой игры.

О своих лидерских качествах Мюллер рассуждал после игры:

«Тренер ждет от меня этого. Когда со мной подписывали контракт, они знали, что это мое естественное поведение. На поле я всегда стараюсь сперва определить свою лучшую позицию, а затем я всегда подсказываю своим партнерам, если вижу, что мы можем улучшить игру в плане позиционирования или передач. Думаю, это никогда не изменится, даже если я провожу свой первый матч в новой команде».

Ну другого от него мы и не ожидали.

