В 2025-м Ямаль опередил Месси по количеству проданных именных футболок. Четыре футболиста преодолели отметку в миллион штук
До конца 2025-го осталось две недели. Самое время узнать, кто у европейских фанатов остается главным футбольным кумиром.
Количество проданных футболок – отличный аргумент.
По данным Score 90, в этом году у фанатов появился новый кумир. Многие отгадаю с первого раза – речь о Ламине Ямале. Официальные продажи его футболок превысили 1,3 млн штук.
Топ-10:
1) Ламин Ямаль («Барселона») – 1,32 млн;
2) Лионель Месси («Интер Майами») – 1,28 млн;
3) Роберт Левандовски («Барселона») – 1.11 млн;
4) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») – 1,02 млн;
5) Винисиус («Реал Мадрид») – 0,992 млн;
6) Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 0,975 млн;
7) Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,925 млн;
8) Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 0,878 млн;
9) Харри Кейн («Бавария Мюнхен») – 0,867 млн;
10) Родриго («Реал Мадрид») – 0,798 млн.