В 2025-м Ямаль опередил Месси по количеству проданных именных футболок. Четыре футболиста преодолели отметку в миллион штук

До конца 2025-го осталось две недели. Самое время узнать, кто у европейских фанатов остается главным футбольным кумиром.

Количество проданных футболок – отличный аргумент.

По данным Score 90, в этом году у фанатов появился новый кумир. Многие отгадаю с первого раза – речь о Ламине Ямале. Официальные продажи его футболок превысили 1,3 млн штук.

Топ-10:

1) Ламин Ямаль («Барселона») – 1,32 млн;

2) Лионель Месси («Интер Майами») – 1,28 млн;

3) Роберт Левандовски («Барселона») – 1.11 млн;

4) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») – 1,02 млн;

5) Винисиус («Реал Мадрид») – 0,992 млн;

6) Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 0,975 млн;

7) Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,925 млн;

8) Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 0,878 млн;

9) Харри Кейн («Бавария Мюнхен») – 0,867 млн;

10) Родриго («Реал Мадрид») – 0,798 млн.