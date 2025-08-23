🎥 Новый тур – новый судейский скандал в АПЛ! Вратаря «Сити» должны были удалять еще до его привоза

«Манчестер Сити» дома со счетом 2:0 уступил «Тоттенхэму» в матче второго тура Премьер-лиги. Второй гол «шпоры» забили, воспользовавшись ошибкой Джеймса Траффорда – нового вратаря «горожан».

В соцсетях считают, что голкипера стоило удалить еще до эпизода с результативной ошибкой. На 38-й минуте Мохаммеда Кудус принял мяч на грудь, Траффорд выскочил за границу штрафной и коленом въехал в торс соперника – еще и мяч рукой задел.

Кудус недоумевал и страдал на газоне.

Питер Бэнкс, главный арбитр матча, нарушений не увидел. Встреча продолжилась и вскоре пришла к ошибке Траффорда.

В соцсетях пожар:

💭 «Траффорд ударил соперника ногой в грудь и коснулся рукой мяча за пределами штрафной. Да, это красная».

💭 «Еще один случай, сошедший им с рук».

💭 «Как это сошло с рук Траффорду?»

💭 «PGMOL – это какая-то шутка. Траффорд явно промахивается мимо мяча и не только врезается в Кудуса, но и выносит мяч рукой за пределами штрафной. Это красная карточка и штрафной в пользу «Тоттенхэма».

💭 «Мне кажется, не все понимают, как опасно играл Траффорд. Кудусу тут очень сильно повезло».

Эксперты, делитесь мнением в комментах.