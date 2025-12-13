🇨🇲 В топе самых быстрых игроков сезона АПЛ два камерунца. В восьмерке никого из Лондона
В АПЛ разгар сезона. Самое время поинтересоваться детальной статистикой не команд, а футболистов. Возьмем самое простое – скорость.
В текущем сезоне лишь один футболист пробил отметку в 37 км/ч – отличился защитник «Вулверхэмптона» Джексон Тшатшуа. Следом за ним новичок «МЮ» Бриан Мбемо. Любопытно, что оба футболиста родились в Европе (Тшатшуа в Бельгии, Мбемо во Франции), но этнически они камерунцы.
Топ-9:
Джексон Тшатшуа — 37,30 км/ч;
Бриан Мбемо — 36,36 км/ч;
Дэниэл Джеймс — 36,14 км/ч;
Янкуба Минте — 36,11 км/ч;
Энтони Эланга — 36 км/ч;
Джереми Фримпонг — 35,86 км/ч;
Ола Айна — 35,82 км/ч;
Браян Груда — 35,82 км/ч;
Вильзон Одобер — 35,70 км/ч.
Кого ждали увидеть?