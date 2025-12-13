1 мин.

🇨🇲 В топе самых быстрых игроков сезона АПЛ два камерунца. В восьмерке никого из Лондона

В АПЛ разгар сезона. Самое время поинтересоваться детальной статистикой не команд, а футболистов. Возьмем самое простое – скорость.

В текущем сезоне лишь один футболист пробил отметку в 37 км/ч – отличился защитник «Вулверхэмптона» Джексон Тшатшуа. Следом за ним новичок «МЮ» Бриан Мбемо. Любопытно, что оба футболиста родились в Европе (Тшатшуа в Бельгии, Мбемо во Франции), но этнически они камерунцы.

Топ-9:

  1. Джексон Тшатшуа — 37,30 км/ч;

  2. Бриан Мбемо — 36,36 км/ч;

  3. Дэниэл Джеймс — 36,14 км/ч;

  4. Янкуба Минте — 36,11 км/ч;

  5. Энтони Эланга — 36 км/ч;

  6. Джереми Фримпонг — 35,86 км/ч;

  7. Ола Айна — 35,82 км/ч;

  8. Браян Груда — 35,82 км/ч;

  9. Вильзон Одобер — 35,70 км/ч.

Кого ждали увидеть?

