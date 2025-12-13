🌍 34 игрока уедут из клубов АПЛ на Кубок африканских наций. Здесь они все 👇

Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Да-да, в самый разгар сезона АПЛ.

Вы прекрасно знаете, что в Англии играет много африканских футболистов.Часть сборных уже объявила составы на турнир. На сегодня в национальные команды вызваны 34 игрока. Список еще неокончательный:

«Сандерленд»: Шамсдин Тальби, Хабиб Диарра, Рейнилду Мандава, Бертран Траоре, Артюр Масуаку, Ноа Садики.

«Манчестер Юнайтед» : Бриан Мбемо, Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи.

«Фулхэм» : Алекс Ивоби, Кэлвин Басси, Сэмюэл Чуквуэзе.

«Бернли» : Аксель Туанзебе, Лайл Фостер, Ганнибал Меджбри.

«Ноттингем Форест» : Ибрагим Сангаре, Вилли Боли.

«Эвертон» : Илиман Ндиай, Идрисса Гуйе.

«Брентфорд» : Данго Уаттара, Фрэнк Оньека.

«Манчестер Сити» : Омар Мармуш, Раян Аит-Нури.

«Тоттенхэм» : Пап Матар Сарр, Ив Биссума.

«Вест Хэм» : Аарон Уан-Биссака, Эль Хаджи Малик Диуф.

«Вулверхэмптон» : Таванда Чирева, Эммануэль Агбаду.

«Брайтон» : Карлос Балеба.

«Кристал Пэлас» : Исмаила Сарр.

«Ливерпуль»: Мохамед Салах.

Пожелаем удачи «Сандерленду».