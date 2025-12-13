🌍 34 игрока уедут из клубов АПЛ на Кубок африканских наций. Здесь они все 👇
Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Да-да, в самый разгар сезона АПЛ.
Вы прекрасно знаете, что в Англии играет много африканских футболистов.Часть сборных уже объявила составы на турнир. На сегодня в национальные команды вызваны 34 игрока. Список еще неокончательный:
«Сандерленд»: Шамсдин Тальби, Хабиб Диарра, Рейнилду Мандава, Бертран Траоре, Артюр Масуаку, Ноа Садики.
«Манчестер Юнайтед»: Бриан Мбемо, Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи.
«Фулхэм»: Алекс Ивоби, Кэлвин Басси, Сэмюэл Чуквуэзе.
«Бернли»: Аксель Туанзебе, Лайл Фостер, Ганнибал Меджбри.
«Ноттингем Форест»: Ибрагим Сангаре, Вилли Боли.
«Эвертон»: Илиман Ндиай, Идрисса Гуйе.
«Брентфорд»: Данго Уаттара, Фрэнк Оньека.
«Манчестер Сити»: Омар Мармуш, Раян Аит-Нури.
«Тоттенхэм»: Пап Матар Сарр, Ив Биссума.
«Вест Хэм»: Аарон Уан-Биссака, Эль Хаджи Малик Диуф.
«Вулверхэмптон»: Таванда Чирева, Эммануэль Агбаду.
«Брайтон»: Карлос Балеба.
«Кристал Пэлас»: Исмаила Сарр.
«Ливерпуль»: Мохамед Салах.
Пожелаем удачи «Сандерленду».