😮 «Астон Вилла» не имела такой победной серии больше 110 лет. До рекорда осталось четыре матча
«Астон Вилла» рвет и мечет – клуб из Бирмингема идет на серии из восьми побед. Среди жертв даже один из сильнейших клубов сезона – «Арсенал».
Феноменальная работа Унаи Эмери у руля команды уже отмечена в истории клуба, ведь «Астон Вилла» не имела такой длинной победной серии с 1914 года, когда они выиграл 11 матчей кряду.
Особенно удивляет «Вилла», вспоминая начало сезона, когда они не могли выиграть на протяжении шести матчей.
А вот ближайшие четыре матча команды.
Сейчас команда Эмери на третьей строчке АПЛ. Как финишируют?
Как «Астон Вилла» закончит сезон в АПЛ?309 голосов
Возьмут титул11%
В топ-322%
В топ-559%
Вне зоны еврокубков8%
Как все-таки жаль, что Эмери так мало поработал в Спартаке.