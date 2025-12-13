1 мин.

😮 «Астон Вилла» не имела такой победной серии больше 110 лет. До рекорда осталось четыре матча

«Астон Вилла» рвет и мечет – клуб из Бирмингема идет на серии из восьми побед. Среди жертв даже один из сильнейших клубов сезона – «Арсенал».

Феноменальная работа Унаи Эмери у руля команды уже отмечена в истории клуба, ведь «Астон Вилла» не имела такой длинной победной серии с 1914 года, когда они выиграл 11 матчей кряду.

Особенно удивляет «Вилла», вспоминая начало сезона, когда они не могли выиграть на протяжении шести матчей.

А вот ближайшие четыре матча команды.

Сейчас команда Эмери на третьей строчке АПЛ. Как финишируют?

Как «Астон Вилла» закончит сезон в АПЛ?
Возьмут титул 11%
В топ-3 22%
В топ-5 59%
Вне зоны еврокубков 8%
