📸🎥 Глупый привоз нового вратаря «Сити» в матче с «Тоттенхэмом». Реакция Эдерсона попала в трансляцию
После разгромной победы 4:0 «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном» Пеп Гвардиола говорил: «У нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела».
Но во втором туре чемпионата «горожан» ждал сюрприз – домашнее поражение 0:2 от «Тоттенхэма».
Бреннан Джонсон открыл счет на 35-й минуте, а под занавес тайма отличился Жоау Пальинья, арендованный «шпорами» у «Баварии». Гол португальца был бы невозможен без ошибки нового голкипера «Сити» Джеймса Траффорда.
Вратарь в штрафной попытался отпасовать на своего, соперник неудачную передачу перехватил. Мяч оказался у Ришарлисона, «горожане» почти отобрали снаряд, но Пальинья слишком быстро и эффективно сориентировался.
Оператор выхватил яркую реакцию скамейки «Сити». Эдерсон остается в запасе второй матч подряд.
А в соцсетях, как и всегда, шутят:
💭 «Говорят, «Олд Траффорд» протекает, но новый Траффорд протекает тоже».
💭 «Джеймс Траффорд против «Тоттенхэма».
💭 «Траффорд следующим летом».
Гвардиола после матча объяснил свое вратарское решение:
«Джеймс провел хорошую первую игру, и мы решили, что он должен продолжить. За многие годы я понял, что при таком количестве игр каждый будет играть и будет важен. Просто сегодня я решил, что Траффорд выйдет в старте».
Какие мысли?
Переклинило что ли?