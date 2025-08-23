📸🎥 Глупый привоз нового вратаря «Сити» в матче с «Тоттенхэмом». Реакция Эдерсона попала в трансляцию

После разгромной победы 4:0 «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном» Пеп Гвардиола говорил : «У нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела».

Но во втором туре чемпионата «горожан» ждал сюрприз – домашнее поражение 0:2 от «Тоттенхэма».

Бреннан Джонсон открыл счет на 35-й минуте, а под занавес тайма отличился Жоау Пальинья, арендованный «шпорами» у «Баварии». Гол португальца был бы невозможен без ошибки нового голкипера «Сити» Джеймса Траффорда.

Вратарь в штрафной попытался отпасовать на своего, соперник неудачную передачу перехватил. Мяч оказался у Ришарлисона, «горожане» почти отобрали снаряд, но Пальинья слишком быстро и эффективно сориентировался.

Оператор выхватил яркую реакцию скамейки «Сити». Эдерсон остается в запасе второй матч подряд.

А в соцсетях, как и всегда, шутят:

💭 «Говорят, «Олд Траффорд» протекает, но новый Траффорд протекает тоже».

💭 «Джеймс Траффорд против «Тоттенхэма».

💭 «Траффорд следующим летом».

Гвардиола после матча объяснил свое вратарское решение:

«Джеймс провел хорошую первую игру, и мы решили, что он должен продолжить. За многие годы я понял, что при таком количестве игр каждый будет играть и будет важен. Просто сегодня я решил, что Траффорд выйдет в старте».

Какие мысли?