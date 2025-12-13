🙄 «Наши достижения – это ненормально». Бернарду Силва считает «Сити» Гвардиолы сильнейшим клубом в истории АПЛ
Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва не сомневается, что Пеп Гвардиола построил сильнейший клуб в истории АПЛ.
Португалец играет в клубе с 2017-го и проводит девятый сезон в составе «горожан». Гвардиола возглавил «Сити» 1 февраля 2016-го.
«То, чего «Манчестер Сити» достиг в мои первые семь сезонов – это ненормально. Мы взяли шесть титулов АПЛ, требл, английский квадрупл и набрали 100 очков, установив рекорд по количеству голов. Я предвзят, но могу утверждать, что «Манчестер Сити» Пепа был лучшим в истории английского футбола», – сказал Силва.
Нет31%
Да69%
Пеп гений,спору нет.
Но надо отдать должное Клоппу,бросить этому Сити вызов и дважды бороться прям до самого конца...
Браво!!!
Это было легендарно.
Ты это сравниваешь с той эпохой, когда даже по еврокоэффициенту лига не была наверху?
Вот в том и заслуга команды что казалось будто у нее нет соперников, настолько она была выдающаяся