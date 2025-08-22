🎥 Райсу пришлось говорить о вечно втором «Арсенале». Ван Дейк и Салах почти сдержали улыбки 😁

В Манчестерском оперном театре отгремела церемония вручения наград от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Мо Салаха назвали лучшим игроком сезона-2024/25 в АПЛ, в сборной минувшей кампании преимущество за представителями «Ливерпуля».

На сцене ведущая побеседовала с каждым лауреатом, Деклану Райсу пришлось рассуждать на больную тему – каково три сезона подряд заканчивать чемпионат на втором месте:

«Конечно, очень тяжело три года подряд занимать второе место, но, как я говорил раньше, в этой жизни приходится проходить через небольшие неудачи, чтобы добиться победы. Мы продолжим работать и, надеюсь, у нас все получится».

На словах о неудачах Салах повернулся к Ван Дейку, на чьем лице тут же появилась загадочная улыбка.

В комментариях шутят:

💭 «Да весь мир смеялся, отстаньте от Салаха и Ван Дейка».

💭 «Они просто вспомнили, что набрали 97 очков, но заняли второе место».

💭 «Салах и Деклан Райс».

💭 «Салах буквально»:

💭 «Салах и Ван Дейк»:

Это все, конечно, шутки. Тем вечером Мо успел поболтать с фанатом «канониров»: «Вы теперь фавориты АПЛ, ваши игроки уже пять лет вместе. Но не буду желать вам удачи!»

«Арсенал» сломит тенденцию последних лет в этом сезоне?

🎥 Каррагер и Невилл сделали прогноз на сезон АПЛ. Джейми высмеял Гари за выбор Аморима в одной категории