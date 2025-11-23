🎥 Дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» закончилось стычкой – Райс свалил Симонса. Деклан мстил за одноклубника

Дерби Северного Лондона в 12-м туре нового сезона АПЛ осталось за «Арсеналом». На гол Леандро Троссарда и хет-три Эберечи Эзе «шпоры» ответили пушкой Ришарлисона , итоговый счет – 4:1.

Встреча закончилась потасовкой, когда подопечные Томаса Франка налетели на Деклана Райса, защищая Хави Симонса. Похоже, англичанин планировал что-то против голландца еще с начала второго тайма.

Хави вошел в игру на 46-й минуте, а уже на 53-й в подкате повалил на газон Юрриена Тимбера.

Когда защитник «Арсенала» корчился от боли, Симонс шлепнул его и что-то прокричал. Вероятно, призывал подняться на ноги.

В концовке матча на газоне оказался уже сам голландец – его уложил Райс, повернулся и что-то выговорил лежачему игроку «Тоттенхэма». Еще и прошелся коленом по голове соперника.

Защищать Симонса прибежали его партнеры. Небольшая стычка закончилась карточками для Педро Порро и самого Райса.

Как оцените действия соперников в двух эпизодах?