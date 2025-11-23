«Арсенал» не заметил «Тоттенхэм» в матче 12-го тура Премьер-лиги – победа 4:1. Счет на 36-й минуте открыл Троссард, а оставшиеся мячи за авторством Эзе. Один мяч красиво отыграл Ришарлисон.

Эберечи воспитывался в академии «Арсенала», голы в ворота «шпор» для него, разумеется, особенные. В своем первом северолондонском дерби игрок креативно праздновал голы.

Первый мяч отметил по классике, тут больше радовались травмированные «канониров» и Микель Артета. Сам Эзе подарил забавный стоп-кадр – можно разбирать на мемы.

Когда оформил дубль, прикрыл рот рукой. Смеялся над несостоявшимся переходом в стан «шпор»? Или вспомнил, что фанаты «Арсенала» думают о «Тоттенхэме»?

Эзе, еще будучи игроком «Кристал Пэлас», смеялся, забивая в ворота «Тоттенхэма». В той встрече он оформил дубль.

А третий гол «шпорам» за «Арсенал» Эберечи отметил, дразня снятой футболкой.

Этому парню не нужен тест на клубные предпочтения.