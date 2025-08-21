🎥 Каррагер и Невилл сделали прогноз на сезон АПЛ. Джейми высмеял Гари за выбор Аморима в одной категории

Джейми Каррагер и Гари Невилл по традиции спрогнозировали итоги нового сезона Премьер-лиги.

В прошлогодней кампании заклятые друзья не угадали даже с чемпионом : Карра поставил на «Ман Сити», а Гари выбрал «Арсенал». Легенды даже заключили пари на то, кто из их родных клубов финиширует выше – «Ман Юнайтед» или «Ливерпуль», спор закончили уже в декабре .

В сезоне-2025/26 эксперты сошлись лишь в одном: лучшим бомбардиром станет Эрлинг Холанд, в остальном они как всегда дали разные ответы.

Каррагер и Невилл дале прогноз по следующим категориям (в таблице сверху вниз): чемпион; второе, третье, четвертое места; пятое и шестое места; внезапное попадание в еврокубки; вылетят из вышки; будут в шаге от зоны вылета; лучший бомбардир; самое полезное подписание; игрок, за которым стоит наблюдать; тренер, за которым стоит наблюдать.

Прогноз Каррагера и Невилла на АПЛ в сезоне-2025/26

Каррагер/ категория/ Невилл

Джейми ужасно развеселило, что Гари в последней категории назвал Рубена Аморим: «Ты каждый год выбираешь в эту категорию тренера «Ман Юнайтед»! Ты уже три года подряд так делаешь, а один из них был Тен Хагом».

Невилл попытался оправдаться: «Ты чего смеешься, это неуважение! Я так не делаю! Это неуважение! Этот и прошлый выбор похожи: в прошлом сезоне я знал, что если Тен Хаг начнет плохо, он окажется под огромным давлением.

С Рубеном Аморимом то же самое, если в октябре-ноябре они будут 13-ми или 14-ми, он окажется под огромным давлением. Он тренер «Манчестер Юнайтед», он должен показать себя в первые месяцы сезона, я думаю, он справится лучше. Я читал твой [Карры] материал [Об Амориме и Артете], знаю, что ты со мной не согласен».

Как вам прогноз?