🎥 «Арсенал» громит «Тоттенхэм» в дерби. Первый гол Эзе свел с ума Артету и Габриэла
Северолондонское дерби идет не по плану «Тоттенхэма». На старте встречи Леандро Троссард пострадал от фола Жоау Пальиньи, но смог продолжить матч – на 36-й минуте бельгиец красиво развернулся и открыл счет с передачи Микеля Мерино.
На 41-й преимущество «канониров» увеличил Эберечи Эзе, голевая за авторством Деклана Райса.
Гол Эзе свел с ума «Арсенал». Микель Артета с криком запрыгал от радости.
Травмированные подопечные Артеты радовались не меньше тренера.
И на закуску – еще один гол в исполнении новичка «канониров».
В первом тайме «Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам соперника, но на 56-й минуте счет все же размочил – Ришарлисон забил пушечным ударом.