🎥 «Арсенал» громит «Тоттенхэм» в дерби. Первый гол Эзе свел с ума Артету и Габриэла

Северолондонское дерби идет не по плану «Тоттенхэма». На старте встречи Леандро Троссард пострадал от фола Жоау Пальиньи, но смог продолжить матч – на 36-й минуте бельгиец красиво развернулся и открыл счет с передачи Микеля Мерино.

На 41-й преимущество «канониров» увеличил Эберечи Эзе, голевая за авторством Деклана Райса.

Гол Эзе свел с ума «Арсенал». Микель Артета с криком запрыгал от радости.

Травмированные подопечные Артеты радовались не меньше тренера.

И на закуску – еще один гол в исполнении новичка «канониров».

В первом тайме «Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам соперника, но на 56-й минуте счет все же размочил – Ришарлисон забил пушечным ударом.