Мы дождались старта сезона-2025/26 в АПЛ, новую кампанию откроет матч «Ливерпуля» и «Борнмута». Мерсисайдцы постараются защитить титул и стать чемпионом в рекордный 21-й раз.

Поклонники английского футбола не сомневаются в успехе «красных». Sky организовал опрос среди болельщиков клубов Премьер-лиги, вероятность чемпионства «Ливерпуля» фанаты оценивают в 55%.

Ближе всего к мерсисайдцам подобрался «Ман Сити», набравший 15%. А третьим в прогнозе оказался «Арсенал», вероятность чемпионства которого оценивается в 13%.

Прогноз фанатов АПЛ на чемпионство в сезоне-2025/26

В комментариях шутят фанаты «МЮ»: «6%, но не 0…».

Букмекеры также называют главным фаворитом мерсисайдцев, а вторым претендентом на чемпионство – «Арсенал». Легенды английского футбола солидарны: «Ливерпуль» защитит титул.

А какой прогноз дали бы вы?

