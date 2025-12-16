🎥 Игрок «Фулхэма» прожарил партнера за промах. Отправил мяч из Англии в Африку

«Фулхэм» со счетом 3:2 обыграл «Бернли» в выездном матче 16-го тура Премьер-лиги. Харри Уилсон оформил 1+2 по «гол+пас», один из ассистов валлиец отдал на мяч Кэлвина Басси.

Кроме гола за нигерийцем в игре также числится внушительный промах, за который Басси получил послематчевую прожарку от Алекса Ивоби:

«Бро, когда ты сделал это дополнительное касание, я подумал: «Господи боже, да куда же этот мяч полетит?» Прямо как из рекламы Jet2holidays [известный мем о туроператоре]. Да этот мяч прилетит на Кубок африканских наций быстрее нас самих!»

Не знаем, как мяч, а Ивоби и Басси до расположения сборной уже добрались. «Фулхэм» также отправит на Кубок африканских нация Сэмюэла Чуквуэзе, всего из АПЛ на турнир в Марокко отправятся 34 футболиста.