🎥 Игроки «Арсенала» бурно отмечали автогол «Вулверхэмптона» на 94-й. Райс прямо на поле отчитал партнеров

В 16-м туре АПЛ против «Арсенала» «Вулверхэмптон» забил три гола , но только один – в ворота соперника. Когда «Вулвз» сравняли на 90-й минуте, поклонники «канониров» начали покидать «Эмирейтс» и не увидели, как гости на 94-й вновь забивают в собственные ворота.

«Вулверхэмптон» – абсолютный аутсайдер лиги, за 16 туров текущего розыгрыша чемпионата команда набрала всего два очка. Подопечные Микеля Артеты победный для себя автогол соперника праздновали бурно, выделился только Деклан Райс.

Англичанина расклад не обрадовал: он прямо на поле отчитал партнеров за празднование до финального свистка в матче с аутсайдером турнира. Эпизод попал в объективы TNTSports.

И после матча Деклан выглядел раздраженным, покидая поле. Даже отмахнулся от Габриэла, который попытался поддержать одноклубника.

Как пишет журналист Сэм Дин, в раздевалке Деклан устроил своим разнос: нельзя так играть с худшей командой чемпионата. Споров не было, с Райсом согласились и партнеры, и главный тренер.

Характер чемпиона.