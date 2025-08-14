Уже 15 августа стартует новый сезон Премьер-лиги, кампанию откроет встреча «Борнмута» с действующим чемпионом – «Ливерпулем».

Издание GOAL попросило легенд английского футбола сделать прогноз на сезон-2025/26 – назвать топ-4 АПЛ по итогам грядущей кампании. Команды называли с четвертого по первое место.

Стивен Джеррард: «Челси», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль».

Рио Фердинанд: «Челси», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль».

Алан Ширер: «Челси» четвертый, «Сити» третий, «Арсенал» второй, а выиграет «Ливерпуль».

Тео Уолкотт: «Назову «Челси» четвертым, потом «Арсенал», «Ман Сити» и «Ливерпуль».

Джермейн Дефо: «Арсенал» четвертый, «Челси» третий, «Сити» второй, а «Ливерпуль» – чемпион».

В мае 2026-го узнаем, кто был прав.

Как вам прогноз?