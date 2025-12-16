🎥 Холанд в костюме Санты прошелся по домам Манчестера. Подшутил над юным фанатом «МЮ»

Эрлинг Холанд хорош не только на футбольном поле, блогер из норвежца выходит отличный. В новом ролике на своем ютуб-канале футболист надел костюм Санта-Клауса, нанес грим и пошел поздравлять с приближающимися праздниками манчестерских детишек.

В Хэллоуин Эрлинг тоже отправился гулять по городским улицам в костюме. Он очень надеялся, что под маской Джокера сможет остаться инкогнито, но местную звезду узнали и в гриме . С костюмом Санты вышло лучше, хотя большинство все равно разглядело за седой бородой улыбку лучшего бомбардира АПЛ.

Эрлинг заглядывал в дома юных поклонников «Ман Сити», но на одного фаната «Ман Юнайтед» он все же наткнулся. В гостях у большой семьи норвежец первым делом узнал, все ли тут поддерживают «горожан».

Старший ребенок оказался белой вороной – единственный фанат «дьяволов» в семействе. Подросток тут же получил от Санта Холанда: «Он отправляется в список плохих детишек».

Дети называли своих любимчиков среди всех подопечных Гвардиолы, многие выбрали самого Эрлинга, не догадываясь, с кем ведут беседу. Звучало имя Фила Фодена, средний сын выдал секрет мамы: она фанатка Джека Грилиша.

Когда пришла пора дарить подарки, атрибутику «горожан», Санта начал с подкола: «Думаю, сперва стоит подарить подарок фанату «Манчестер Юнайтед». Сейчас фанатам «Манчестер Юнайтед» тяжеловато приходится, так что начнем с него».

Подросток получил от Санты календарь на новый 2026 год, конечно, оформленный в стиле «Сити». Воспитанный мальчик календарь вежливо принял, сказал, что подарок – это, в конце концов, подарок.

В конце беседы дети встали для фото с Сантой, а когда обернулись, увидели перед собой любимого футболиста. Всего за вечер нападающий заглянул в три дома, все встречи с юными болельщиками получились очаровательными и очень забавными.

Полную версию приключений норвежского Санты можно посмотреть на ВидеоСпортсе’’.

Голы Холанд для души забивает, а так у него бизнес по созданию праздничного настроения.