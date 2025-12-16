🎥 Два гола со штрафных в одном матче АПЛ! Такое случилось впервые за 13 лет

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» выдали самый событийный матч 16-го тура Премьер-лиги, а может, и всего сезона.

«Красные дьяволы» дважды вели в счете и теряли преимущество. На 52-й минуте повел уже «Борнмут», манкунианцы за две минуты отыгрались и вышли вперед, но пропустили четвертый на 84-й минуте. Итог – ничья 4:4.

Два гола из восьми выделяются особенно. На 52-й Маркус Тавернье забил прямым ударом со штрафного, на 77-й таким же ударом ответил Бруну Фернандеш. Впервые с января 2012-го в одном матче АПЛ забито два мяча со штрафного.

Тавернье в этом матче сделал дубль, у полузащитника теперь – 4+2 за 16 матчей «Борнмута» во всех турнирах. Фернандеш оформил за клуб 5+7, Бруну – лучший ассистент лиги после 16-ти туров.