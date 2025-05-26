Британский The Guardian выбрал топ-5 провалов сезона АПЛ. В него попали не только игроки и тренер

Британский The Guardian начал подводить итоги года. Издание составило топ-5 провалов уходящего сезона АПЛ, включив в него не только нескольких конкретных игроков и тренера, но и три команды-лифта.

Рубен Аморим

Среднее количество очков, которые набрал «МЮ» Рубена Аморима, чуть выше рекорда «Кардиффа» Мадки Маккея и Пола Джуэлла с «Брэдфордом», «Уиганом» и «Дерби». «Спортинг» без португальца выиграл титул чемпиона, а «Юнайтед» рухнул на 15-е место. Амориму не удалось адаптировать состав, состоящий из дорогих и опытных игроков. Поражение в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» показало, как много еще предстоит сделать.

Те, кто защищает Аморима, скажут, что у него нет футболистов, которые бы соответствовали предпочитаемой им схеме 3-4-3 (хотя подписанный в январе за 25 млн фунтов Патрик Доргу в целом не впечатлил), что у него не было предсезонки, чтобы как следует подготовить игроков, и что выход «Юнайтед» в финал Лиги Европы смягчает их выступления в чемпионате. После более чем шести месяцев неудач все это не имеет под собой оснований.

Федерико Кьеза

Быть настолько плохим в такой хорошей команде – впечатляющий подвиг для Федерико Кьезы. То, что 27-летний футболист впервые вышел в старте АПЛ только в этом месяце против «Брайтона», когда «Ливерпуль» уже оформил чемпионский титул, показывает, как мало верил Арне Слот в итальянца. «Он сделал даже больше, чем я мог от него ожидать», – несколько неловко сказал Слот после той игры. Кьеза не справился с ролью ложной «девятки», не имея достаточной физической подготовки для игры в центре поля, неправильно контролируя простые передачи и неточно единожды ударил по воротам. Травмы и проблемы с физической формой преследовали Кьезу в первой части сезона, но он не сделал достаточно, чтобы заслужить больше минут. Травма крестообразной связки, полученная итальянцем в 2022 году, отняла у него много сил. Очевидно, «Ювентус» знал что-то, чего не знали остальные, когда прошлым летом продал его за 10 млн фунтов.

Три команды, которые получили повышение и сразу вылетели (снова)

Это второй сезон подряд, когда три повысившиеся команды понижаются в классе. Существует более широкая проблема растущей пропасти между двумя дивизионами, но «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» в этом не виноваты. «Саутгемптон» оказался в АПЛ, выиграв плей-офф, едва избежал антирекорда по очкам. Клуб не смог осознать, что экспансивная тактика Рассела Мартина несовместима с отсутствием качества и ума в команде высшего дивизиона, стала фатальной, а назначение Ивана Юрича – катастрофой.

Точно так же и в «Лестере» смена коучей нарушила ход сезона: они были разочарованы тем, что Энцо Мареска после победы в Чемпионшипе перешел в «Челси», но находились за пределами зоны вылета, когда в ноябре уволили Стива Купера. Совет директоров должен взять на себя большую часть ответственности наряду с тем, кто дал добро на покупку Оливера Скиппа за 20 миллионов фунтов.

То, что «Ипсвич» потратил более 120 миллионов фунтов на приобретение игроков и финишировал выше только «Саутгемптона», выглядит не лучшим образом. Только Лиэм Делап может принести хоть какую-то прибыль от этих инвестиций.

Левые вингеры «Челси»

Это оценка удивительной способности «Челси» собирать на левом фланге множество дорогих и неэффективных суперзвезд. Мало кто обладает большим талантом, чем Жоау Феликс или Джейдон Санчо, но они были неэффективны в лучшем случае и ужасны в худшем. Обоим по 25 лет, и они, предположительно, находятся в расцвете сил, но Феликс отметился одним голом и одной передачей в 12 матчах АПЛ, после чего его отправили в аренду в «Милан» в феврале – менее чем через полгода после подписания семилетнего контракта на сумму около 45 млн фунтов.

Хотя Санчо продержался в аренде весь сезон, его результат – три гола и четыре передачи в 31 матче лиги – не намного лучше. «Челси» придется заплатить «Манчестер Юнайтед» 5 млн фунтов этим летом, если они не решат подписать Санчо на постоянной основе за 25 млн фунтов, что является вполне разумным решением. Все могло быть для «Челси» еще хуже, если бы им не удалось убедить «Арсенал» взять в аренду Рахима Стерлинга. Стерлинг и Феликс вернутся летом, и они, а также Кристофер Нкунку снова оставят «Челси» в затруднительном положении – как решить проблему дорогостоящих ошибок недавнего прошлого.

Фил Фоден

До начала января лучший игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов прошлого сезона в 14 матчах за «Манчестер Сити» забил один гол и отдал одну результативную передачу. С конца января Фоден поучаствовал в шести матчах чемпионата: безголевые ничьи с «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед», три поражения от «Ноттингем Форест», «Арсенала» и «Ливерпуля», и победа над «Ньюкаслом».

Он явно был не в себе и после финала Кубка Англии рассказал о том, что последние пару месяцев играл с болью в лодыжке и справлялся с проблемами вне поля: «Это был разочаровывающий сезон. Вне поля у меня было много психологических проблем. Иногда в жизни есть вещи поважнее футбола. В этом сезоне мне пришлось немного потрудиться». С уходом Кевина де Брюйне «Сити» найдет ему замену в лице Моргана Гиббса-Уайта или Эберечи Эзе или снова доверится Фодену? Следующий сезон может стать самым важным в карьере Фодена.

А вы согласны с таким топом? Пишите в комментариях.