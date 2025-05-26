Матеус Кунья пакует вещи в «МЮ», а пока сделал щедрый прощальный подарок двум одноклубникам

Трансферный инсайдер Фабрицио Романо уже подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» активирует клаусулу Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона». Трансфер обойдется манкунианцам в 62,5 млн фунтов.

Но перед тем как покинуть «Молинье», Кунья позаботился о том, чтобы купить двум одноклубникам трогательный подарок. Так он решил их поблагодарить за время, проведенное вместе в клубе из Мидлендса.

За время в «Вулверхэмптоне» бразилец очень сблизился с Жоао Гомесом и Андре Нето, и он дал понять, что будет скучать по ним, подарив каждому часы Rolex.

В видеоролике, опубликованном в инстаграме Гомеса, он продемонстрировал часы вместе с посланием от одноклубника, в котором было написано: «Спасибо за все моменты. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я всегда буду болеть за тебя и твою семью. Обожаю тебя, JG».

Хавбек «Вулверхэмптона» ответил Матеусу Кунье: «Попал прямо в точку!!! Искренняя дружба ценнее любых трофеев и титулов. Обожаю тебя, мой друг. Кунья, спасибо за все, брат. Я обещал, что нас не переплюнут, а он обещал Rolex! Человек слова».

Гомес также рассказал, что Кунья приобрел аналогичный подарок для бразильца Андре.