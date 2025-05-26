🏆 Все лучшие игроки сезона в истории АПЛ. Салах разделил рекорд с четырьмя легендами

Мохамед Салах был феноменален в сезоне-2024/25, он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 29 голов, к этому добавим еще 18 ассистов. Египтянин повторил рекорд Алана Ширера и Энди Коула по «гол+пас» за сезон, набрав 47 очков за 38 матчей.

Салах признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге. Для Фараона эта награда вторая в карьере, до этого он становился лучшим в кампании 2017/18.

Помимо Мо, лишь четверо футболистов дважды в карьере признавались лучшими игроками сезона в АПЛ – Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманя Видич и Кевин Де Брюйне. Это рекорд чемпионата.

А вот все футболисты, получавшие награду лучшему игроку сезона в Премьер-лиге

Может, в следующей кампании Мо станет единоличным обладателем рекорда по наградам игроку сезона?

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